Дефицит кадров в Пермском крае может сохраниться до 2030 года

По прогнозам экспертов, 2026 год не принесёт резких изменений в уровень безработицы ни в Пермском крае, ни в России в целом — показатель останется на относительно низком уровне, характерном для последних лет. Вместе с тем дефицит квалифицированных специалистов продолжит ощущаться в сферах с массовым наймом: производстве, рабочих профессиях и розничной торговле. Усугублять ситуацию будет несоответствие навыков соискателей требованиям работодателей — проблема, актуальная ещё с 2025 года.

Как рассказала «Новому компаньону» Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, ключевая причина кадрового дефицита кроется в демографической яме 1990-х годов. Сегодня в стране физически не хватает трудоспособного населения для покрытия запросов бизнеса. По её оценке, эта проблема останется значимой для рынка труда как в Пермском крае, так и в целом по России как минимум до 2030 года.

При этом в регионе наблюдается неоднородная ситуация на рынке труда. В ряде сфер, прежде всего творческих — искусство, развлечения, массмедиа, маркетинг, реклама и PR — сохраняется высокая конкуренция среди соискателей за рабочие места. Это связано с тем, что региональные компании всё активнее ищут «синих воротничков» — рабочих специальностей — в ущерб офисным позициям. Усиление этого тренда ожидается в 2026 году, объявленном в Пермском крае Годом промышленности: фокус на рабочий персонал и производственные отрасли будет дополнительно усилен.

