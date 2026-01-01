Россияне на 38% чаще стали искать подработку Чаще всего её ищут люди в возрасте от 18 до 34 лет Поделиться Твитнуть

Фото: rawpixel

freepik.com

По данным сервиса «Авито Подработка», за первую половину зимы число откликов на вакансии с частичной занятостью увеличилось на 38%. Такая динамика свидетельствует о растущем спросе на гибкие форматы трудоустройства и закреплении подработки как устойчивого сегмента рынка труда.

Развитие рынка временной занятости происходит по двум параллельным направлениям. Крупный бизнес активно внедряет собственные цифровые HR-системы для управления персоналом. Такие платформы охватывают полный цикл работы с сотрудниками: от составления графиков и распределения нагрузки до контроля доступов и автоматизированного начисления оплаты. Подобные решения особенно востребованы в сетевых компаниях с большим штатом и переменным графиком, а также в условиях роста доли временного персонала в выполнении рутинных операций.

Одновременно набирает обороты альтернативная модель — цифровые маркетплейсы задач. Вместо прямого найма контрагентов работодатели размещают задания на платформе, а исполнители самостоятельно выбирают подходящие предложения. По сути, подбор персонала трансформируется в онлайн-площадку, где спрос и предложение встречаются напрямую, а решение о выходе на смену принимает сам работник. Согласно исследованию Smart Ranking, выручка сервисов, работающих с проектными исполнителями, по итогам первого полугодия 2025 года выросла на 40%.

Эти тренды стимулируют расширение рынка. Компании экспериментируют с новыми каналами привлечения персонала для оперативного закрытия кадровых потребностей, а граждане проявляют устойчивый интерес к дополнительному заработку. Опрос 10 тысяч россиян показал, что 57% респондентов планируют подрабатывать в 2026 году, ещё 21% рассматривают такую возможность. Наиболее высока доля желающих среди молодёжи 18—24 лет (67%), а также среди групп 25—34 года (63%) и 35—44 года (61%).

«В 2026 году мы прогнозируем дальнейшее увеличение объёмов временной занятости и числа исполнителей. Развитие сервисов подработки расширяет предложение: появляются короткие и ночные смены, разовые проектные задачи — это привлекает людей с разным уровнем навыков и доступным временем. Лидерами по спросу останутся e-commerce и офлайн-ритейл. Рост онлайн-торговли поддерживает потребность в курьерах, складских работниках и операторах пунктов выдачи, а в традиционной рознице сохраняется запрос на персонал торговых залов», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Отдельное значение для отрасли будет иметь вступление в силу с октября 2026 года закона о регулировании платформенной экономики и сопутствующих подзаконных актов. Документы заложат правовую основу для деятельности цифровых платформ — от агрегаторов доставки и такси до маркетплейсов услуг — и определят ключевые правила взаимодействия участников рынка.

