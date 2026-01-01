В Госдуме предложили пожизненно запрещать въезд в РФ иностранцам с судимостью за тяжкие преступления Это будет распространяться и на погашенные судимости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Группа депутатов Государственной Думы внесёт законопроект, предусматривающий пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Инициатива стала известна 31 января, пишет РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, запрет будет распространяться как на неснятые и непогашенные судимости, так и на снятые или погашенные. Это принципиальное отличие от действующего законодательства, которое предусматривает временные ограничения на въезд для осуждённых иностранцев.

Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения направлены на усиление мер по защите прав и законных интересов граждан России, предотвращение преступной деятельности со стороны иностранных граждан на территории страны и повышение общего уровня общественной безопасности.

В настоящее время миграционное законодательство устанавливает сроки запрета на въезд в зависимости от характера нарушения — от нескольких месяцев до нескольких лет. Новый законопроект предполагает бессрочное ограничение для категории лиц, осуждённых за преступления, отнесённые Уголовным кодексом РФ к тяжким (наказание до 10 лет лишения свободы) и особо тяжким (свыше 10 лет или более строгое наказание).

Документ направлен на рассмотрение в профильный комитет Государственной Думы. В случае принятия закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.

