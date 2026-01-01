В Прикамье почётного донора осудили за убийство Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила в силе приговор 75-летнему жителю Кунгура, признанному виновным в убийстве. Мужчина проведёт восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла в мае 2025 года в одной из квартир села Кунгурского муниципального округа. Двое мужчин отмечали День пограничника, между ними возник конфликт. По данным следствия, пенсионер в состоянии алкогольного опьянения нанёс знакомому множественные ножевые ранения в область живота и бедра. Пострадавший скончался в больнице.

Кунгурский городской суд установил вину подсудимого по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Адвокат осуждённого обжаловал вердикт, настаивая на невиновности подзащитного. Однако краевой суд подтвердил обоснованность приговора, указав на достаточность и достоверность доказательств, собранных следствием.

Отмечается, что осуждённый ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет звание «Почётный донор России». Наличие государственной награды не повлияло на квалификацию преступления и размер наказания.

Приговор вступил в законную силу.

