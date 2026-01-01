Синоптики прогнозируют снежный февраль в Пермском крае С 2 по 4 февраля погода станет относительно тёплой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Февраль 2026 года в Пермском крае ожидается по температурному фону близким к климатической норме, однако с избытком осадков. Уже в первые дни месяца регион окажется под влиянием южных циклонов, которые принесут обильные снегопады и последующее интенсивное похолодание.

1 февраля Черноморский циклон сместится на европейскую территорию России, а его тёплый фронт протянется до Урала. Ночью снег пройдёт в южных и центральных районах края, днём осадки охватят всю территорию. На севере региона прогнозируется изморозь. Ветер сменит направление на восточное с порывами 8-13 м/с.

Температурный фон 1 февраля будет контрастным: ночью столбики термометров опустятся до -20…-15 °С, на крайнем юге до -12…-10 °С, на севере до -28…-23 °С, на крайнем севере — до -37…-32 °С. Днём воздух прогреется до -18…-13 °С, в горных районах до -23 °С, на юге края до -10…-5 °С. В Перми ожидается умеренный снег, ночная температура около -16 °С, дневная — около -13 °С.

С 2 по 4 февраля погода станет относительно тёплой с небольшими и умеренными снегопадами; 4 февраля в отдельных районах пройдёт сильный снег. Однако уже 5 февраля синоптики прогнозируют резкое похолодание.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.