Пермяка задержали за поджог коляски и входной двери квартиры

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Мотовилихинском районе Перми полиция задержала 19-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге детской коляски и входной двери квартиры. Молодой человек дал признательные показания.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Серебристая. 20-летняя потерпевшая сообщила, что после конфликта с бывшим партнёром услышала хлопок за дверью и почувствовала запах гари. Прибывшие экстренные службы обнаружили возгорание коляски и дверного полотна; пожар был оперативно ликвидирован без пострадавших.

В ходе опроса выяснилось, что накануне между девушкой и её бывшим возлюбленным произошёл конфликт, в ходе которого молодой человек высказывал угрозы. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 установили подозреваемого в кратчайшие сроки и доставили его в отделение. Задержанный признал вину, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений или путём поджога). Расследование продолжается.

