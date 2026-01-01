Прикамцев предупредили о возможных авариях на системах ЖКХ из-за непогоды В регионе ожидается изморозь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля 2026 года в отдельных районах региона ожидается изморозь. Метеорологическое явление классифицировано как неблагоприятное.

Специалисты МЧС предупреждают, что изморозь может привести к обрывам линий электропередач, авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также увеличению количества дорожных происшествий и заторов на трассах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям:

— избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев и слабо укреплённых конструкций;

— не парковать автотранспорт под проводами и ветками;

— при отключении электричества обесточить бытовые приборы и соблюдать требования пожарной безопасности;

— водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров с учётом состояния дорожного покрытия;

— пешеходам проявлять осторожность при переходе проезжей части.





