Суд Перми рассмотрит дело о неуважении к судье Женщина опубликовала оскорбительные комментарии в интернете

Сергей Глорио

В Дзержинский районный суд Перми поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в неуважении к суду. По версии следствия, женщина опубликовала в интернете оскорбительные комментарии, унижающие честь и достоинство судьи, который рассматривал её гражданский иск.

Действия пермячки квалифицированы по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи). Предварительное слушание назначено на 11 февраля 2026 года в 10:00. Дело будет рассматривать судья О.М. Бабанина.

Обвиняемой может грозить наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, обязательных работ либо ареста на срок до одного месяца.

