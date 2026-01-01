В Прикамье открыли мощную лесопожарную станцию Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в Сивинский муниципальный округ осмотрел новую модульную лесопожарную станцию 3-го типа и передал в распоряжение специалистов 13 единиц техники для патрулирования лесов и охотничьих угодий.

Станция общей площадью почти 1300 квадратных метров построена при поддержке краевого бюджета. В здании разместятся личный состав лесопожарных формирований, техника, оборудование и инвентарь. Объект усилит оперативность реагирования на возгорания в лесном фонде региона.

В числе переданной техники — автомобили УАЗ «Хантер», УАЗ «Патриот», «Нива», автофургон «Соболь», а также снегоходы «Тайга». Транспорт будет использоваться для патрулирования лесных территорий, доставки пожарных к местам возгораний, проведения лесного и пожарного надзора, а также контроля соблюдения охотничьего законодательства и пресечения браконьерства.





