СМЗ хочет взыскать с пермской структуры ОДК более 8 млн рублей Это уже не первый судебный спор между этими предприятиями

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал новый иск ОАО «Соликамский магниевый завод» к АО «ОДК — Пермские моторы». Согласно данным картотеки суда, заявленная сумма требований составляет 8,14 миллиона рублей. На текущий момент исковое заявление находится на стадии регистрации и ещё не принято к производству, детали обоснования требований не раскрываются, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Это уже не первый судебный спор между этими предприятиями. Ранее Соликамский магниевый завод успешно взыскал с «ОДК — Пермские моторы» свыше 2 миллионов рублей. Ещё один иск на сумму 7,89 миллиона рублей находится в процессе рассмотрения. Кроме того, завод выступил истцом в деле против ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение», потребовав взыскать задолженность в размере 21,9 миллиона рублей.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Соликамский магниевый завод поставляет предприятиям холдинга ОДК магниевые сплавы, применяемые при производстве авиационных двигателей. Эти материалы ценятся за меньшую массу по сравнению с алюминиевыми аналогами и повышенную термостойкость, что делает их востребованными в авиастроении.

