В Прикамье со строителя за невыполненную работу взыскали штраф в тройном размере Сумма взыскания превысила 370 тыс. рублей

Константин Долгановский

Суд в Перми взыскал с недобросовестного строителя из Краснокамска 375 750 руб. за невыполненную работу стоимостью 150 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

История началась весной 2025 года, когда житель Перми заключил договор на строительство хозяйственной постройки. Стоимость работ составила 150 тыс. руб. Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 100 500 руб., однако к сроку сдачи объекта (10 мая 2025 года) строительные работы так и не были начаты. На письменную претензию с требованием вернуть деньги подрядчик не ответил.

В исковом заявлении пермяк потребовал возврата аванса, уплаты неустойки за каждый день просрочки, а также штрафа по Закону РФ «О защите прав потребителей» за отказ добровольно удовлетворить законные требования.

Орджоникидзевский районный суд Перми установил факт ненадлежащего исполнения договора подряда и удовлетворил исковые требования в полном объёме. С ответчика взысканы:

— 100 500 руб. — возврат уплаченного аванса;

— 150 000 руб. — неустойка за период с 10 мая 2025 года по 15 января 2026 года;

— 125 250 руб. — штраф за нарушение прав потребителя.

Кроме того, суд обязал строителя уплатить госпошлину 8515 руб. в доход местного бюджета.

Решение суда первой инстанции пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.





