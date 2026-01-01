Япония откроет визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге Они начнут работу с 12 февраля Поделиться Твитнуть

С 12 февраля в Санкт-Петербурге и Москве начнут работу визовые центры Японии, об этом сообщило генеральное консульство страны.

В столице центр будет работать по Олимпийскому проспекту, 16с5, а в Петербурге — по ул. Стремянной, 21/5.

Как отметили в консульстве, визовые центры решили открыть для улучшения качества услуг и удобства заявителей. Также известно, что визовый сбор будет составлять 970 руб. с каждого заявителя.

В то же время оформление самой визы для граждан РФ, стран СНГ и Грузии будет бесплатным. Минимальный срок оформления визы — четыре рабочих дня.





