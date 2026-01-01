Стало известно о долге Трампа перед миллиардером из Прикамья Предположительно, Дональд Трамп должен Дмитрию Рыболовлеву 96 млн долларов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп, предположительно, задолжал 96 млн долларов бывшему владельцу компании «Уралкалий», президенту футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на данные министерства юстиции США, раскрытые в рамках публикации файлов переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Так, согласно переписке Эпштейна и журналиста Майкла Уолфа в 2019 году, Трамп задолжал Рыболовлеву такую сумму за помощь со сделками с недвижимостью. Уточняется, что Дмитрий Рыболовлев оформил в 2008 году покупку недвижимости у компании будущего президента США. Таким образом он спас его от проблем с выплатой кредита Deutsche Bank в размере 600 млн долларов.

В переписке нет информации о том, выплатил ли Трамп долг Рыболовлеву. Напомним, ранее был раскрыт архив материалов по делу Эпштейна, в том числе и показания о причастности Трампа. Позднее этот документ исчез с сайта минюста США, но снова восстановлен. В ведомстве объяснили это перегруженностью сервера.













