В Пермском крае скончался депутат думы Кунгура Владимир Мазунин
Ему было 67 лет
На 68-м году жизни ушёл из жизни депутат Кунгурской городской думы Владимир Мазунин. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в соцсетях.
Причина смерти не уточняется.
Как рассказали местные власти, Владимир Мазунин прошёл трудовой путь от простого рабочего до ответственного руководителя управляющей компании.
Долгие годы он активно сотрудничал с администрацией округа.
Глава Кунгурского муниципального округа выразил соболезнования родным и близким Владимира Мазунина.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.