В Пермском крае скончался депутат думы Кунгура Владимир Мазунин Ему было 67 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Кунгурского муниципального округа

На 68-м году жизни ушёл из жизни депутат Кунгурской городской думы Владимир Мазунин. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в соцсетях.

Причина смерти не уточняется.

Как рассказали местные власти, Владимир Мазунин прошёл трудовой путь от простого рабочего до ответственного руководителя управляющей компании.

Долгие годы он активно сотрудничал с администрацией округа.

Глава Кунгурского муниципального округа выразил соболезнования родным и близким Владимира Мазунина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.