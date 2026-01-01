В начале февраля в Перми изменится движение двух трамвайных маршрутов Будет продлён путь следования трамвая №7 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми объявили о предстоящих изменениях в схеме движения некоторых трамвайных маршрутов. Начиная со 2 февраля текущего года, трамвай №7 временно увеличит свою протяженность — он будет ездить до ост. «Красный Октябрь» и будет заезжать на «Станцию Пермь II» в обоих направлениях.

В то же время будет приостановлена работа трамвая №3, его подвижной состав привлекут для обслуживания расширенного маршрута №7. Благодаря этому жители Паркового смогут воспользоваться прямой трамвайной связью с центральными частями города, минуя дорожные пробки на площади Гайдара.

Впоследствии департамент намерен возобновит маршрута №3 и организует прямую линию между станциями «Красный Октябрь» и «Велта» по ул. Революции. Это станет возможным лишь после завершения ремонтных работ на трамвайных путях.

При запуске обновленного маршрута №3 власти проанализируют пассажиропоток. На основании этого будет принято решение о целесообразности дальнейшего функционирования трамвайного маршрута №7 до станции «Красный Октябрь» или возвращения первоначальному маршруту.

Трамвайная линия по улице Дзержинского функционирует с начала 30-х годов прошлого века, однако долгое время не пользовалась большой популярностью из-за малого количества точек притяжения вдоль неё. По мнению властей, эта ситуация изменится, т.к. сейчас территория активно развивается, и в перспективе линия станет важной транспортной артерией, которая соединит нескольких крупных микрорайонов.

