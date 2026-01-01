В одном из корпусов пермского техникума произошёл пожар Причиной стало короткое замыкание Поделиться Твитнуть

В корпусе Пермского химико-технологического техникума на ул. Светлогорской 29 января произошёл пожар. Персоналу удалось ликвидировать возгорание самостоятельно с помощью огнетушителя. Огнём было охвачено 0,1 кв. м.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание с последующим горением потолочной лампы электросвещения в столярной мастерской на первом этаже», — рассказали в краевом минтербезе.

Из здания были эвакуированы 220 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

В МЧС Прикамья уточнили, что сообщение о срабатывании сигнализации поступило в 15:55. К месту вызова были направлены пять пожарных и одна машина.

