Пермское УФАС оштрафовало монополистов в сфере ЖКХ почти на 4 млн рублей В ведомство поступило 1700 обращений

Константин Долгановский

По итогам работы за 2023-2025 годы в рамках антимонопольного регулирования сферы ЖКХ Пермское УФАС оштрафовало нарушителей законодательства на общую сумму около 3,9 млн руб. В целом за указанный период было рассмотрено порядка 1,7 тыс. обращений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО.

Как рассказали в антимонопольном ведомстве, жители жаловались на навязывание невыгодных условий договора или отказ в заключении договора, на прекращение или приостановку оказания услуг, нарушение правил подключения объектов к инженерно-техническим сетям и правил недискриминационного доступа к коммунальной и энергетической инфраструктуре. Также поступавшие обращения были связаны с несогласием с ценами и тарифами на предоставляемые услуги.

Всего монополистам в сфере ЖКХ было выдано 10 предупреждений о прекращении нарушений, восемь из которых исполнены. УФАС возбудило 11 дел о нарушении антимонопольного законодательства, в восьми из них установлены факты нарушения закона о защите конкуренции, по четырём — выданы предписания об устранении нарушений.

