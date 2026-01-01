Лесозаготовительное предприятие Прикамья внедряет новые технологии «СиваЛесПром» планирует дальнейшие модернизацию и расширение производства Поделиться Твитнуть

ООО «Сива ЛесПром», осуществляющее деятельность по заготовке и поставке древесины на лесоперерабатывающие заводы, внедряет в своё производство новые технологии. Губернатор Дмитрий Махонин побывал на площадке предприятия в ходе рабочего выезда в Сивинский округ 30 января.

«СиваЛесПром» осуществляет заготовку круглого леса и изготовление пиломатериалов, на территории предприятия также имеется цех пиления и сушки древесины. Кроме того, недавно был произведён старт производства поддонов и прессованного бруса из опилок. У предприятия также есть собственный питомник. Для восстановления лесов в нём ежегодно выращивается около 2 млн саженцев ели. Сейчас, по данным краевого правительства, в ООО трудятся в целом более 200 человек.

Компания развивается за счёт собственных средств, вкладывает инвестиции в технику, технологии и кадры, представляет собой пример социально ответственного бизнеса, безвозмездно оказывая помощь муниципалитету и социальным учреждениям.

В этом году предприятие намерено запустить новое производство погонажных изделий. В перспективе планируется и дальше инвестировать в модернизацию производства, расширение мощностей и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

По итогам выезда Дмитрий Махонин выразил готовность сопровождать проект компании и оказывать помощь в инфраструктурных и организационных вопросах.

«Со своей стороны готовы сопровождать проект и помогать с инфраструктурными и организационными вопросами. Такие предприятия — основа экономики территорий Прикамья, наша задача создавать условия, чтобы они стабильно росли и развивались», — подчеркнул глава региона.

