Пермь встала в 9-балльных пробках По городу произошло несколько ДТП

Фото: Яндекс. Пробки

Вечером 30 января на улицах Перми образовались серьёзные заторы. Судя по данным сервиса «ЯндексПробки», затруднено движение на на Комсомольском проспекте, улицах Куйбышева, Чкалова, Крупской, Пушкина, Героев Хасана, Стахановской, Васильева, Ленина и др.

Также по всему городу случились ДТП: по одной аварии на Западном и Южном обходе, на ул. Свиязева, ул. Чкалова и ул. Чернышевского. Две аварии произошли на ул. Героев Хасана и три — на ул. Уральской.

По данным газеты «Пятница», к заторам и ДТП добавился горящий автомобиль на ул. Чкалова, который вспыхнул в пробке.

