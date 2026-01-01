В Пермском крае зарегистрировано почти 2 млн избирателей Наибольшую электоральную активность проявляют жители Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края сообщила, что на 1 января 2026 года число зарегистрированных избирателей составляет 1 967 549 человек.

Среди городов и округов региона наибольшую активность проявляют жители Перми, где насчитывается 773 035 избирателей. Далее следуют города и округа с высоким уровнем электоральной активности:

— Березники: 114 581 избиратель;

— Пермский округ: 105 133 избирателя;

— Кунгурский округ: 78 092 избирателя.

Минимальное количество избирателей зафиксировано в следующих муниципальных образованиях:

— Косинский муниципальный округ: 5105 избирателей;

— ЗАТО Звёздный: 5159 избирателей;

— Юрлинский округ: 7041 избиратель.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.