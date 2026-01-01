В Перми за карманные кражи задержали двух женщин Возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция задержала двух женщин по подозрению в совершении карманных краж в Перми. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе краевого МВД.

«Вчера в СМИ появилась информация о лицах, совершавших хищения личных вещей из карманов верхней одежды граждан. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по Перми задержаны две женщины, подозреваемые в карманных кражах», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба). Фигуранткам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В данный момент избирается мера пресечения.

