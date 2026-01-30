Пермский край занял 4 место по реализации общественных проектов в ПФО Лидерами признаны Пензенская и Самарская области Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Приволжском федеральном округе подведены итоги реализации государственной молодёжной политики и общественных проектов за 2025 год, а также обозначены планы на 2026-й. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев сообщил о росте числа участников окружных проектов — почти 523 тыс. молодых людей, что на 138 тыс. больше, чем в 2024 году.

Ключевой целью до 2030 года, определённой Владимиром Путиным, является раскрытие потенциала каждого человека и воспитание патриотизма. Машковцев выделил основные направления молодёжной политики на 2026 год: формирование патриотических ценностей, развитие талантов и уважение к защитникам Отечества. Эти задачи особенно актуальны в Год единства народов России.

По итогам 2025 года лидерами по реализации проектов стали Пензенская и Самарская области, а также Республика Башкортостан, в то время как Пермский край занял четвёртое место. Олег Машковцев отметил важность взаимодействия с общественными организациями и вузами округа.

Партнёрство с Российским обществом «Знание» стало приоритетным. В прошлом году в ПФО прошло более 15 тыс. просветительских мероприятий с участием 1,1 млн слушателей. Важным результатом стала интеграция окружных проектов во всероссийскую повестку, включая деятельность Движения Первых.

Задача для регионов — обеспечить доступность участия в общественных проектах для всех желающих, независимо от места проживания. В округе реализуется 13 общественных проектов, поддерживаемых полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

