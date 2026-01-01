На севере Пермского края простятся с погибшим на СВО Дмитрием Мелехиным Обстоятельства его смерти не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

В ходе СВО погиб военнослужащий из Юрлинского округа Дмитрий Мелехин. Об этом сообщили в местной администрации.

Дмитрий Мелехин родился 23 декабря 1992 года в д. Ананькина Юрлинского района. После учебы в Юрлинской школе и поступления в финансово-экономический колледж, в 2012 году он прошёл срочную службу в армии. Позднее, в 2022 году, заключил контракт на прохождение службы в Вооруженных силах РФ. Как и когда он погиб, в администрации не уточнили.

Местные власти отметили, что Дмитрий Мелехин был открытым, доброжелательным и заботливым человеком, поддерживающим свою семью.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 3 февраля 2026 года в 12:30 в Юрлинском культурно-досуговом центре (ул. Гагарина, 18).

