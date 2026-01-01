В Прикамье скончался бывший начальник кунгурской колонии Анатолий Терёхин Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кунгурского муниципального округа.

29 января в Прикамье ушёл из жизни Анатолий Терёхин, который ранее возглавлял исправительную колонию № 30 в Кунгуре, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Кунгурского муниципального округа.

Анатолий Терёхин проработал в должности начальника ИТК № 30, расположенной в Кунгуре, более 27 лет, начиная с 1979 года.

Он родился 15 июня 1944 года в д. Ольховка Кунгурского района. После окончания сельскохозяйственного института в 1976 году был назначен на должность начальника исправительного учреждения УТ-389/30, которое впоследствии было разделено на две независимые колонии.

Под руководством Терёхина колония внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Кунгура. С помощью учреждения и его сотрудников были построены три жилых дома, оздоровительный лагерь «Маленький принц» и объекты инфраструктуры. По его инициативе ИТК № 30 приняла участие в строительстве городской больницы, кинотеатра «Мечта» и моста через Сылву.

Одним из важных общественных проектов, реализованных под его руководством, стал вывод Свято-Никольского храма из зоны режимного учреждения. Благодаря усилиям колонии, здание храма было освобождено от производственного оборудования и восстановлено.

На протяжении своей более чем 42-летней службы Анатолий Терёхин был удостоен множества государственных и ведомственных наград, включая Орден Почёта, медали «За безупречную службу» трёх степеней и наградной пистолет.

Прощание с Анатолием Терёхиным состоялось 30 января в Свято-Никольском храме.

