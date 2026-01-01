Три пермских проекта получили премии «Серебряный лучник — Приволжье» Поделиться Твитнуть

Фото: Любовь Акимова

29 января в Нижнем Новгороде состоялся окружной финал премии в области коммуникаций «Серебряный лучник». В число призёров вошли три проекта из Пермского края.

Первое место в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» занял проект «Вот и сто! — юбилей Коми-Пермяцкого округа в Пермском крае». Авторы проекта: Дом народного творчества «Губерния», Дина Полина (руководитель медиацентра) и PR-агентство «Март».

По итогам зрительского голосования лучшим был признан многожанровый фестиваль «Причал» — проект муниципального автономного учреждения культуры «ПермьКонцерт», который был заявлен в номинации «Проекты в сфере креативных индустрий».

Победителем по оценкам студенческого жюри в номинации «Культурно-просветительский проект» стал театральный фестиваль-лаборатория «Камский», который проводит АНО «Агентство новых технологий».

На окружной этап премии в сфере PR в этом году поступило 60 заявок из всех регионов Приволжского федерального округа, а в финал вышло 24 проекта. Пермский край стал уникальным участником: все завяленные в конкурс проекты от региона возвращаются домой с наградами.

Правда, самым сильным в ПФО признан проект из Нижнего Новгорода — творческие лаборатории «Скрытые чувства», помогающие переосмыслить отношение школьников к малой родине. Именно эта работа прошла в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный лучник» и будет представлена в Москве в апреле 2026 года.

В «командном зачете» победил Башкортостан: туда уехала половина наград в номинациях плюс специальный приз жюри.

