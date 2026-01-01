В пермском саду имени Горького вырубят 17 деревьев И посадят новые Поделиться Твитнуть

Группа "Природа города Перми" ВКонтакте

На особо охраняемой природной территории «Сад им. А.М. Горького» в Перми предстоит заменить 17 старых и аварийных деревьев. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Во время обследования зелёных насаждений специалисты обнаружили 17 деревьев в критическом состоянии (категории 5 и 6), представляющих угрозу из-за возможного падения и нанесения вреда людям или имуществу.

Для сохранения красоты и безопасности территории решено заменить эти деревья в соответствии с правилами благоустройства Перми, утверждёнными Пермской городской думой 15 декабря 2020 года.

На месте удалённых деревьев или рядом с ними весной 2026 года будут высажены 17 новых деревьев ценных пород.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.