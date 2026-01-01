Информация о сокращении зарплат сотрудникам завода в Перми оказалась фейком Об этом информирует ЦУР Пермского края Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края опровергли информацию о сокращении зарплат сотрудников «Мотовилихинских заводов» на 40% до конца 2026 года.

В ЦУР рассказали, что в редакцию пермского СМИ обратился человек, представившийся электромехаником предприятия. Он утверждал, что на заводе издали приказ о снижении заработной платы работников на 40%.

Представители «Мотовилихинских заводов» опровергли эту информацию, назвав её «абсолютным фейком».

Центр управления регионом Пермского края советует жителям Прикамья получать данные только из официальных источников.

«Мотовилихинские заводы» — российская машиностроительная компания, расположенная в Перми. Объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности. Производит военную и гражданскую продукцию.

