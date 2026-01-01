Судебные приставы Прикамья арестовали имущество должников на 86 млн рублей Самым дорогим объектом ареста стало нежилое помещение за 53 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ФССП по Пермскому краю

По данным ГУ ФССП по Пермскому краю, в 2025 года судебные приставы зафиксировали около 8,5 тыс. арестов различного имущества у должников. Общий объём денежных средств, полученных от реализации арестованного имущества, составил порядка 86 млн руб. Помимо этого, судебным исполнителям удалось передать взыскателям имущество, не подлежащее принудительной продаже, в счёт погашения долговых обязательств на сумму 183 млн руб.

Первое место по стоимости заняло нежилое помещение площадью около 515 кв. м, расположенная в многоквартирном доме по ул. Горького, 60. Её оценочная стоимость достигла отметки в 53 млн руб.

Следующим значимым объектом стал частный жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью более 450 кв. м, находящийся по ул. Паромной, 5 в Перми. Стоимость данной недвижимости составила почти 13 млн руб.

Завершил топ-рейтинг грузовик КАМАЗ 2021 г.в., цена которого оказалась равна 6 млн руб.

Наиболее высокая сумма, полученная одним взыскателем в результате торгов, составила 3,6 млн руб. Она поступила от реализации квартиры площадью более 58 кв. м, расположенной на ул. Докучаева.

