Электрички «Финист» временно снимут с маршрутов в Пермском крае Им требуется дополнительное сервисное обслуживание в депо

С 1 февраля 2026 года в Пермском крае продолжится замена подвижного состава в пригородных поездах из-за необходимости дополнительного сервисного обслуживания электропоездов серии ЭС104 «Финист» в депо. Вместо «Финистов» на маршрутах могут использовать поезда серий ЭТ и ЭД, при этом места в них не резервируются. Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

Билеты на поезда этой компании оформляются без указания мест, и их стоимость не зависит от типа подвижного состава. В связи с этим возврат денежных средств не предусмотрен.

Если у пассажиров возникнут вопросы, они могут обратиться в билетные кассы перевозчиков или к контролерам-кассирам. АО «Пермская пригородная компания» сообщит о завершении всех мероприятий по дополнительному обслуживанию поездов «Финист», как только это станет возможным.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть поезда «Финист» на свои маршруты.

