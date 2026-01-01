В Перми вырос интерес к уходовым и имиджевым услугам Особенно заметный рост показала укладка афрокудрей Поделиться Твитнуть

фото: wayhomestudio

freepik.com

В декабре 2025 года, по сравнению с ноябрем, в Перми вырос интерес к услугам красоты, связанным с образом, восстановлением и уходом за телом. Анализ «Авито Услуг» показывает, что пользователи стали чаще выбирать как выразительные стилистические решения, так и процедуры для расслабления и заботы о себе.

Особенно заметный рост показала укладка афрокудрей: спрос на эту услугу увеличился в 2,8 раза. Это свидетельствует о популярности нестандартных причесок, текстур и ярких визуальных решений.

Обертывание также продемонстрировало значительный рост: интерес к этой процедуре увеличился в 2,3 раза. Это подтверждает устойчивый спрос на восстановление и уход за телом. Вечерний образ стал популярнее в два раза, что указывает на востребованность профессиональной подготовки к мероприятиям.

Свадебный образ также показал рост на 80%, что связано с сезонным интересом к комплексным бьюти-услугам. Услуги банщика увеличились на 75%, что подчеркивает интерес к банной культуре и персонализированным форматам отдыха. Плетение кос стало популярнее на 56%.

Положительную динамику также показали шоколадное обертывание (+23%), спа-процедуры для ног (+18%) и химическая завивка (+13%), что подтверждает стабильный интерес к классическим уходовым процедурам.

