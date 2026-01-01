В Прикамье в 2025 году установили ещё 19 интерактивных пешеходных переходов Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Поделиться Твитнуть

В минтрансе Пермского края подведены итоги реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в части проведённых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

За 2025 год в рамках нацпроекта на автодорогах Прикамья установлено 19 интерактивных пешеходных переходов. Эти комплексы предназначены для повышения безопасности пешеходов в дневное и ночное время и располагаются вне населенных пунктов. Пешеходные переходы появились на таких трассах, как Нытва – Григорьевская – Ильинский, Юксеево – Коса, Куеда – Янаул, Очер – Осиновка, Гайны – Усть-Чёрная и на обходе Чернушки. Это охватило семь территорий региона: Нытвенский, Ильинский, Косинский, Куединский, Очерский, Чернушинский и Гайнский округа.

Дополнительно четыре комплекса были установлены за счёт краевого бюджета: по одному в Большесосновском округе и МО «Город Березники» и два в Сивинском округе.

Интерактивный пешеходный переход состоит из двух опор с светодиодными знаками и автономными солнечными модулями. Днём они заряжаются от солнца, а ночью работают на накопленном заряде. При нажатии кнопки на опоре мигает основной знак перехода, что позволяет водителям заранее заметить пешехода и снизить скорость. Эти устройства помогают сократить количество ДТП с участием людей.

Кроме того, в 2025 году на автодорогах региона установлено более 5,7 тыс. метров барьерного ограждения, свыше 1,5 тыс. новых дорожных знаков и 10 светофоров (восемь - вызывного действия и два - типа Т-7).

Ещё одним важным направлением является проект «Светлый край», который включает строительство освещения на участках региональных автодорог в населённых пунктах. В 2025 году освещение было установлено в 17 населенных пунктах, а в 2026 году планируется установить его ещё в 54 населенных пунктах 20 округов Прикамья.

