Более 100 домов в Мотовилихинском районе Перми остались без тепла На теплосетях ведутся ремонтные работы

В Перми более 100 домов в Мотовилихинском районе 30 января остались без отопления и горячей воды. Как сообщает пермский филиал компании «Т Плюс», причиной стали ремонтные работы на теплосетях.

«Наши специалисты приступили к ремонту повреждённых участков теплосетей на улицах Старцева и Пономарёва. Дефекты были выявлены в период сильных морозов, но мы приступили к ремонту, когда погодные условия стали более благоприятными, чтобы минимизировать дискомфорт жителей», — рассказали в компании.

Подачу теплоснабжения и горячей воды планируется восстановить по завершении ремонта. Окончание работ ожидается до 01:00 31 января. УК потребуется время, чтобы подключить внутридомовые системы. Если отопление в квартирах не появится в течение нескольких часов после окончания работ, жителям рекомендуют обращаться в УК.

В связи с работами пермяков просят соблюдать меры предосторожности. В частности, не заходить за сигнальные ограждения ремонтных зон, не приближаться к местам парения, лужам и разлитой воде, быть внимательными рядом со спецтехникой.

В список зданий, попавших под ограничение, попали как жилые дома, так и социальные и административные объекты. Публикуем списки.

