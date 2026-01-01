В Перми полицейские задержали в аэропорту пассажирку сочинского рейса Она явилась на посадку в пьяном виде Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

Сотрудники Линейного отдела полиции в пермском аэропорту оформили протокол об административном правонарушении в отношении пермячки за нарушение порядка в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что на борт самолета, готовившегося к вылету в Сочи, требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники задержали 31-летнюю жительницу Перми. Как выяснилось, она явилась на посадку в нетрезвом виде, из-за чего представители авиакомпании отказали ей в перелёте.

Полицейские доставили нарушительницу в отделение для проведения освидетельствования, которое подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,215 мг/л.

За последние два года эта женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения, отметили в полиции.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь женщине предстоит выплатить штраф.

До момента протрезвления её отвели в спецпомещение для задержанных.

