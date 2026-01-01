Гражданин Азербайджана организовал канал поставки наркотика в Пермский край Злоумышленник задержан Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий был выявлен гражданин Азербайджана, организовавший межрегиональный канал поставки кокаина в Пермский край для последующего сбыта. Из оборота изъято более 500 г наркотического вещества. Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого.

По данному факту следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

