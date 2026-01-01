Снегопады в Перми возобновятся в ночь на воскресенье Контраст температур в Прикамье может достичь 30 градусов Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в выходные дни. Ожидается большой контраст температур, осадки на севере прекратятся.

Так, зона снегопадов в ночь на субботу сместится на юг Прикамья, а север региона окажется во власти холодного Скандинавского антициклона. К утру 31 января температура там опустится до -25…-30°С, а на крайнем севере — до -35°С. При этом у южной границы края температура будет в пределах -5…-10°С, что создаст температурный контраст до 30°С на территории края. Снегопад продолжится вдоль южной границы весь день, и за сутки может выпасть 5-8 мм осадков.

В Перми в ночь на субботу ожидается небольшой снег, а днём осадков не будет, температура опустится до -15…-18°С. Разница в температуре между районами города может достигать 5°С. Вечером южный фронт начнёт смещаться на север, и в ночь на воскресенье в Перми может снова пойти снег. Его интенсивность будет меньше, чем сегодня ночью, но из-за продолжительности может выпасть еще 5-6 мм осадков.

