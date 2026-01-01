На пермском предприятии обновили станки для изготовления агрегатов для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 устанавливают на самолёты «Суперджет» и МС-21 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское предприятие "ОДК-СТАР", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, получило более 130 единиц нового оборудования, включая уникальные российские станки, для изготовления агрегатов для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На "ОДК-СТАР" поступили фрезерные обрабатывающие центры, токарно-револьверные, плоскошлифовальные и универсальные круглошлифовальные станки, а также вакуумные и шахтные печи. В 2026 году на новых пятиосевых фрезерных обрабатывающих центрах планируется начать обработку компонентов для электронных регуляторов РЭД-8 и РЭД-14, которые будут использоваться в двигателях ПД-8 и ПД-14 самолётов «Суперджет» и МС-21.

Восемь фрезерных пятиосевых обрабатывающих центров VFC-800B уже введены в эксплуатацию в механическом цехе "ОДК-СТАР" на участке, где производятся корпуса для электронных компонентов. Еще три станка готовятся к запуску — сейчас идут пусконаладочные работы. Это оборудование было разработано и произведено по техническому заданию "ОДК-СТАР". На этих станках можно выполнять различные виды обработки сложных деталей: сверление, нарезание резьбы, обработку отверстий, прямолинейное и контурное фрезерование.

Также на предприятии появилось оборудование для высокоточного раскроя металла. В кузнечно-прессовом цехе установлен лазер, в гальвано-термическом цехе работает аналогичный плоттер, а в инструментальном цехе используется комплекс для гидроабразивной резки крупногабаритных деталей.

