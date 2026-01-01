В Прикамье похоронят погибшего на СВО Дмитрия Располова Поделиться Твитнуть

Фото: "Парма-Новости" / предоставлено родственниками погибшего

В Кудымкаре простятся с 39-летним бойцом российской спецоперации Дмитрием Располовым. Об этом сообщает местное издание "Парма-Новости" со ссылкой на родственников погибшего.

По их словам, военнослужащий был убит 12 июня 2025 года.

Прощание с Дмитрием Распловым пройдёт 2 февраля. Проводить его в последний путь можно будет в прощальном зале на кладбище в Кирзаводе. Начало в 10:00. Позже, в 11:00, состоится траурный митинг, а в 12:00 пройдёт отпевание в Свято-Никольском храме.

В тот же день, в 15:00, в кафе «Парма» запланирован поминальный обед.

