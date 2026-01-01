В ГИБДД Прикамья напомнили об ограничении движения на федеральных автодорогах Это связано с ухудшением погодных условий Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ГИБДД Пермского края напомнили, что введённые в 16:30 29 января временные ограничения движения для автомобильного транспорта на федеральных автомобильных дорогах в регионе продолжают действовать.

Речь идёт об участках трассы Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь: подъезд к Ижевску, М-12 «Восток» (участок от 000 км по 086+546 км), подьезд к п. Ачит, М-12 «Восток» (участок км 009+154 — км 160+387) и участок км 1027+524 — км 1107 +715.

Здесь проводятся работы по содержанию дорог при неблагоприятных погодных условиях.

В связи с ухудшением погодных условий (обильным выпадением осадков) Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

