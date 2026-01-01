Выпускники пермского детского дома-интерната могут остаться без жилья Сейчас они живут в арендованной квартире Поделиться Твитнуть

Три молодых человека — Илья, Влад и Дима — оказались без постоянного места жительства после окончания срока аренды съёмной квартиры, где они проживали в рамках программы «Вернуть будущее» благотворительного фонда «Дедморозим». Молодые люди, имеющие разные виды инвалидности, находились под постоянным наблюдением специалистов, обучаясь важным жизненным навыкам и социализации. Теперь сотрудники фонда срочно ищут для них новое подходящее жильё.

Программа фонда направлена на подготовку воспитанников детских учреждений к взрослой жизни. Ученики получают помощь в восстановлении дееспособности, обучении ведению быта и планированию бюджета. Важной частью процесса становится развитие коммуникативных способностей, посещение культурных мероприятий и занятий спортом, включая походы в театры и бассейны. Таким образом молодые люди постепенно приобретают необходимые навыки для самостоятельной жизни вне стен специализированных учреждений.

Срок аренды текущей квартиры истекает 28 февраля, поэтому новое жильё нужно найти до этой даты. Квартира должна иметь три-пять комнат, расположена в пределах городской черты, обеспечиваться удобствами для инвалидов (например, пандусом). Также желательно наличие инфраструктуры поблизости и транспортная доступность.

«Дедморозим» приглашает всех неравнодушных пермяков поддержать инициативу и принять участие в поиске нового временного жилья для трех молодых людей. Предложения можно направить в социальные сети фонда, позвонив по номеру "горячей линии" или связавшись непосредственно с координатором проекта Натальей Цветовой через мессенджеры.

