В Перми состоялось второе занятие партийной программы «Публичная политика»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

На площадке регионального исполкома «Единой России» прошло второе занятие в рамках практикума «Публичная политика». Участие в нем приняли депутаты, представители общественных организаций, социологи, политтехнологи, партийный актив, молодогвардейцы.

Член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов продолжил серию семинаров. В своем выступлении на тему «Выборы 2026. Вызовы, риски, сигналы» он подробно разобрал ключевые аспекты современной политической коммуникации. Вторая часть занятия была посвящена практической отработке полученных знаний. Участники, разделившись на группы, анализировали актуальные кейсы, характерные для города и региона. Основной задачей стала отработка навыков публичной дискуссии — подготовка и защита аргументированных позиций по предложенным вопросам.

«Важно понимать обстоятельства, в которых будет идти избирательная кампания. Те вызовы и риски, с которыми придётся столкнуться каждому кандидату. Для этого и нужна планомерная работа: встречи, открытый диалог, обмен практическим опытом — то, чем мы и занимаемся в рамках этого проекта», — говорит эксперт.

Программа в Прикамье включает интерактивные лекции, практические тренинги и мастер-классы от ведущих политиков и экспертов. Особое внимание уделяется развитию навыков публичных выступлений, ведению дискуссий и политической коммуникации.

Куратор программы от ЦИК партии в Пермском крае Дмитрий Омутных напомнил, что проект в регионе был запущен в декабре прошлого года.

«Проект «Публичная политика» призван готовить специалистов и спикеров, способных грамотно и уверенно отвечать даже на самые сложные вопросы избирателей, — подчеркнул он. — Мы определили ряд ключевых блоков, над которыми будем интенсивно работать в 2026 году для системного развития этих компетенций».

Руководитель исполкома партии, депутат Законодательного Собрания Станислав Швецов, комментируя проведение семинара, отметил: «Единая Россия» уделяет особое внимание всесторонней поддержке общественных деятелей и спикеров, в том числе в развитии навыков публичных выступлений. Для нас важно, чтобы жители Пермского края видели в нас не просто политическую силу, а надёжных партнёров, готовых к честному диалогу, способных решать самые сложные вопросы, последовательно защищать интересы каждого и обеспечивать эффективную реализацию Народной программы».

