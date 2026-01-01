С начала года полиция Прикамья выявила 381 нарушение миграционного законодательства Из страны выдворили 42 мигранта Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, с начала 2026 года сотрудники управления по вопросам миграции ведомства проверили около 2,5 тыс. объектов на предмет нарушений миграционного законодательства. Всего обнаружено 381 нарушение.

По результатам проверок полиция возбудила 11 уголовных дел. Было составлено несколько сотен протоколов об административных правонарушения. К ответственности привлекли семь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках борьбы с нелегальной миграцией 42 иностранным гражданам вынесли постановления об административном выдворении за пределы РФ. Дополнительно 84 иностранца лишились права въезда в страну.

Новые меры ужесточают контроль над медосмотром мигрантов и предусматривают увеличение штрафов вплоть до 1 млн руб. за отказ пройти медицинское обследование.

В полиции сообщили, что нарушение трудовой деятельности мигрантов наказывается штрафом и административным выдворением. Один из примеров произошел недавно, когда полицейская проверка строительной площадки показала, что гражданин одной из республик Средней Азии работал не по специальности, указанной в патенте.

