В Прикамье за организацию незаконных азартных игр осудят десять человек Преступники три года орудовали в Березниках

Следователь следственного отдела по городу Березники Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела против десяти человек, обвиняемых в трёх преступлениях по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Эти преступления связаны с незаконной организацией и проведением азартных игр организованной группой.

По данным следствия, с августа 2021-го по июль 2024 года участники группы организовывали азартные игры в арендованных помещениях в Березниках, не имеющих статуса игорной зоны. Для проведения игр использовался Интернет.

В ходе следствия при участии сотрудников УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю были проведены семь обысков в игровых клубах, жилищах обвиняемых, офисах и транспортных средствах. В результате изъяты компьютерная техника и денежные средства. Также проведена серия сложных судебных компьютерно-технических экспертиз и допрошено более 50 свидетелей. Объём материалов уголовного дела составил более 25 томов, уточнили в пресс-службе следкома.

Дело направлено в суд для разбирательства по существу.

