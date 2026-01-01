За год в Прикамье зафиксировано 32 лесных пожара Более 87% возгораний потушены в течение первых суток Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В 2025 году в Пермском крае произошло 32 лесных пожара на площади 44,18 га. Большинство возгораний — 87,5% — было потушено в течение первых суток. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в Гайнском, Чердынском и Соликамском районах. Основными причинами возгораний остается человеческий фактор: более половины случаев связаны с небрежным обращением с огнем. Об этом на совещании по итогам деятельности территориальной подсистемы РСЧС и системы гражданской обороны за 2025 год сообщил и.о. вице-премьера Дмитрий Беланович.

В ликвидации пожаров участвовали 293 специалиста и 92 единицы техники. «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» совершила 175 вылетов и провела более 570 часов патрулирования с воздуха.

В течение последних трех лет Пермский край активно помогает другим регионам в условиях повышенной пожарной опасности. В 2025 году 16 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы из «Пермского лесопожарного центра» работали в Бурятии.

Сейчас ведётся подготовка к пожароопасному сезону 2026 года, в рамках которой утверждаются планы тушения пожаров, разрабатывается сводный план и проверяется готовность лесопожарных формирований и авиаотрядов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.