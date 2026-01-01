В Прикамье сократились объёмы микрокредитования Количество заключенных договоров выросло Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по сентябрь 2025 года микрофинансовые организации региона выдали 134 тыс. займов на общую сумму 2,8 млрд руб. В сравнении с тем же периодом прошлого года количество заключенных договоров выросло на 2%, тогда как объём выданных средств уменьшился на 12%. Средний размер займа снизился с 24 до 21 тыс. руб. Об этом сообщили в Отделении Пермь Банка России.

Эта тенденция связана с действиями Банка России, направленными на снижение закредитованности населения. Регулятор вводит ограничения на выдачу рискованных займов людям с большой долговой нагрузкой. Эти меры будут продолжены и в 2026 году.

«Уже вступили в силу несколько новых правил в сфере микрокредитования, — заявил управляющий Отделения Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Теперь МФО обязаны учитывать при оценке платежеспособности заёмщика либо его официальный доход, либо среднедушевой доход по региону. С октября МФО не смогут выдать заемщику кредит с полной стоимостью свыше 200% годовых, если у него уже есть аналогичный дорогой продукт».

Эти изменения направлены на снижение долговой нагрузки граждан.

Также в 2027 году будут введены новые ограничения: заёмщику с полной стоимостью кредита свыше 100% годовых будет разрешено брать только один такой заём, а между ними должен быть установлен трехдневный период охлаждения.

