За сутки в Пермском крае потушили шесть пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки, 29 января 2026 года, в Пермском крае было потушено шесть пожаров. Два из них произошли в Перми, два — в Чайковском городском округе, по одному — в Чердынском и Юсьвинском муниципальных округах. В результате этих пожаров никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 29 января в Пермском крае работали 296 профилактических групп, состоящих из 640 сотрудников. Они осуществили 3051 обход жилых домов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 4668 гражданами, распространили 3521 информационную листовку.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает при обнаружении признаков пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

