Автомобильные пробки в Перми достигли 9 баллов В гортрансе выступили с обращением

Константин Долгановский

Утром 30 января Пермь снова встала в автомобильных пробках, которые сервисы оценивают в 8-9 баллов. Причиной заторов стали дорожно-транспортные происшествия и шедший всю ночь снегопад.

По данным Центра безопасности дорожного движения, заторы отмечены на улицах Чкалова, Куйбышева, Мира, Соликамская и подъездах к перекрёсткам Стахановская — Карпинского, Уинская — Грибоедова, Комсомольский проспект — Белинского, где произошли ДТП.

В городском департаменте транспорта обратились к водителям с просьбой в условиях обильного снегопада не выезжать на трамвайные пути, снижать скорость, держать дистанцию вдвое больше обычной, уделять особое внимание проезду перекрестков, пешеходных переходов, дворовых и парковочных выездов, не отвлекаться от управления, пропускать спецтехнику.

Пешеходов просят использовать яркую одежду со световозвращающими элементами, перед переходом снимать капюшон, проверять обстановку, дождаться полной остановки транспорта.

«Не выходите на дорогу в ожидании пассажирского транспорта. Не подходите вплотную к автобусу или трамваю, пока он не остановился», — призвали в гортрансе.

