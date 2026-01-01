Пермские баскетболисты победили самарских на их площадке Счёт матча 74:93 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Игроки пермского баскетбольного клуба «Бетсити Парма» одержали в Самаре победу над одноимённой городу командой. Пермяки лидировали на протяжении всего матча, на большой перерыв уходили со счётом 26:48 в пользу «Пармы». Итоговый счёт — 74:93.

Лучшие результаты показали Террелл Картер (23 очка + 4 подбора + 3 передачи), Виктор Сандерс (16 очков + 4 передачи + 5 перехватов), Джейлен Адамс (12 очков + 5 подборов + 8 передач + 2 перехвата) и Александр Шашков (10 очков + 9 подборов + 2 передачи).

Следующий матч «Парма» проведёт на домашней площадке: 1 февраля в «Молоте» пермский клуб встретится с «Уралмашем» (Екатеринбург).

