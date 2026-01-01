Фотограф из Пермского края победила в конкурсе Russian Photo Awards Снимок Анастасии Голубевой стал лучшим в номинации «Отцовство» Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Голубева/russianphotoawards.com

Фотограф Анастасия Голубева из Добрянки стала одним из победителей конкурса Russian Photo Awards 2025 — главной всероссийской премии в области фотографии. Её работа «Всегда» была признана лучшей в номинации «Отцовство». Фотография была сделана во время реального бракосочетания, на котором Анастасия работала как свадебный фотограф.

Это не первая победа добрянского фотохудожника в Russian Photo Awards: её работы становились призёрами в 2021 и 2024 годах.

Жюри конкурса 2025 года выбрало всего 28 лучших работ из более 8 тыс. присланных на конкурс.

