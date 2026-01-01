В 2005 году платные парковки принесли бюджету Перми более 500 млн рублей Почти половину доходов составили штрафы за неоплаченную парковку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская дирекция дорожного движения отчиталась по доходам от платных парковок за 2025 год. Этот источник принёс городскому бюджету 567 млн руб.

Из этой суммы: 305 млн руб. — добровольные платежи за парковку и 262 млн руб. — поступления от штрафов за неоплаченную парковку. Это рекордные поступления: добровольные платежи — на 64 млн руб. больше, чем в 2024-м (+26,5%), штрафы — на 96 млн руб. больше (+56,5%).

Сеть платных парковок в Перми расширялась несколько раз за прошлый год. Последнее расширение произошло 23 декабря. Кроме того, несколько раз повышались тарифы.

