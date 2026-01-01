Достопримечательности Прикамья представлены в виде книжек-раскрасок Издание-игра выпущено в Александровском округе Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Visit Perm

Туристический информационный центр Александровского округа выпустил первую книжку-раскраску из серии «Играй и свой край познавай» (6+). В неё вошли 14 сюжетов — от знакомых всем локаций до таинственных природных объектов, известным по легендам Александровского округа. Среди них, например, музей «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве.

Каждый рисунок представлен в виде чёрно-белого контура, рядом с которым — цветной образец и краткий рассказ о месте, изображённом на рисунке. Раскраска издана в двух форматах — А4 и А5 — на плотной бумаге. По мнению авторов проекта, это развлечение может быть интересным и для детей, и для взрослых.

Приобрести раскраску можно в посёлке Яйва — в краеведческом музее и в туристическом информационном центре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.